Жена Душко Тошича пожелала ван Перси сломать ногу
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Скандалы, Фенербахче, Бешикташ, Тошич Душко, Ван Перси Робин
Вчера, 23:23 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Жена защитника «Бешикташа» Душко Тошича Елена Карленса весьма грубо выразилась в адрес нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси. Из-за симуляции голландца в кубковом матче Тошич был удален.
«Ван Перси – ублюдок! Сломай себе ногу, кретин!» - написала в адрес ван Перси Карленса.
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