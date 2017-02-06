Жена Душко Тошича пожелала ван Перси сломать ногу

Жена защитника «Бешикташа» Душко Тошича Елена Карленса весьма грубо выразилась в адрес нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси. Из-за симуляции голландца в кубковом матче Тошич был удален.

«Ван Перси – ублюдок! Сломай себе ногу, кретин!» - написала в адрес ван Перси Карленса.