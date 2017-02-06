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Жена Душко Тошича пожелала ван Перси сломать ногу

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Скандалы, Фенербахче, Бешикташ, Тошич Душко, Ван Перси Робин
Вчера, 23:23 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Жена защитника «Бешикташа» Душко Тошича Елена Карленса весьма грубо выразилась в адрес нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси. Из-за симуляции голландца в кубковом матче Тошич был удален.

«Ван Перси – ублюдок! Сломай себе ногу, кретин!» - написала в адрес ван Перси Карленса.

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