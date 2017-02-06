Николини: «Ивановичу нужно понять требования Луческу»

Тренер по физической подготовке «Зенита» Карло Николини рассказал о готовности новичков команды, включая Бранислава Ивановича.

«Для всех новичков поначалу было немного сложно привыкнуть к нашим требованиям, но могу сказать, что все они – Цаллагов, Эрнани, Лунев, Молло – молодые игроки, присоединились к команде в хорошем состоянии, работали с удовольствием и набрали форму.

Что касается Ивановича, то он тренируется с нами три дня, но нельзя забывать, что он переехал к нам из Премьер-Лиги, где играют зимой, поэтому он в порядке. Ему нужно привыкнуть к нашему стилю работы, но он в отличном состоянии и это не станет проблемой.

Браниславу нужно понять требования Луческу. Думаю, он будет готов к матчу с „Андерлехтом“, хоть и не получал большой игровой практики в „Челси“ за последнее время. Иванович тренировался с командой каждый день, и мы видим, что с ним все в порядке, и ему не нужны какие-то дополнительные занятия.

В данный момент только для Смольникова мы предлагаем дополнительный план подготовки. Александр Кержаков сейчас не тренируется с нами на сборе, но может присоединиться к команде в Бельгии. Все остальные – в порядке».