Энрике: «Видаль сейчас на пике формы»
Вчера, 23:48 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии матча с «Атлетико» в Кубке Испании похвалил защитника Алейша Видаля.
«Он воспользовался своим шансом. И у меня никогда не было оснований жаловаться на его отношение к тренировкам. Количество игрового времени само показывает, какого уровня футболист. Я считал, что ему нужно работать над собой, а сейчас он на пике формы. Это отличная новость. Это замечательно».
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Тоесть Роберто сыгравший в 17 матчах считается в 3 раза лучше Видаля сыгравшего 5 матчей.
Ой лол... Энрике повезло что Видаль сходу воспользовался шансом, а то бы так и выпускал косореза Роберто...