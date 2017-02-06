Рейтинг@Mail.ru

Энрике: «Видаль сейчас на пике формы»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Энрике Луис , Видаль Алейш
Вчера, 23:48 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии матча с «Атлетико» в Кубке Испании похвалил защитника Алейша Видаля.

«Он воспользовался своим шансом. И у меня никогда не было оснований жаловаться на его отношение к тренировкам. Количество игрового времени само показывает, какого уровня футболист. Я считал, что ему нужно работать над собой, а сейчас он на пике формы. Это отличная новость. Это замечательно».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:30 Де Лаурентис: «„Реал“? Нет непобедимых команд» 8
21:39 Конте: «Нельзя превратить гадкого утёнка в прекрасного лебедя сразу» 32
21:16 Симеоне: «Я не люблю сказки, предпочитаю реальность» 7
19:01 Кабальеро: «Браво поддерживает меня» 6
17:55 Брат Кондогбиа: «Жоффри уступает лишь Погба, он игрок уровня Крооса и Бускетса» 23
17:21 Анчелотти: «Коста несчастлив в „Баварии“? Это больше интервью его агента, чем Дугласа» 7
17:11 Энрике: «Завтра „Атлетико“ доставит „Барселоне“ неприятности» 22
16:22 Моратти: «Ничья в игре „Ювентус“ - „Интер“ была бы справедливее» 21
14:01 Ходдл: «Чем важнее игра, тем лучше играет Азар. С Озилом же всё наоборот» 34
13:41 Ибрагимович: «„Манчестер Юнайтед“ - сам себе враг» 19
все материалы по этой теме
Турниры