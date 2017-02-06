Энрике: «Видаль сейчас на пике формы»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии матча с «Атлетико» в Кубке Испании похвалил защитника Алейша Видаля.

«Он воспользовался своим шансом. И у меня никогда не было оснований жаловаться на его отношение к тренировкам. Количество игрового времени само показывает, какого уровня футболист. Я считал, что ему нужно работать над собой, а сейчас он на пике формы. Это отличная новость. Это замечательно».