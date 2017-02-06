Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, продливший зимой контракт с клубом, попал в сферу интересов «Реала». Мадридский клуб рассматривает француза в качестве альтернативы вратарю «Челси» Тибо Куртуа, которого рассчитывает переманить следующим летом. «Реал» готов удвоить зарплату Льориса, который получает в «Тоттенхэме» 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.