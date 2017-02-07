Газизов: «Когда-нибудь „Уфа“ будет топовым клубом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил мнение о работе главного тренера команды Сергея Семака.

«Я человек взрывной. Могу иногда словечко нехорошее вставить. А при общении с Сергеем Богдановичем чувствую себя молодым человеком, который нашкодил. Сразу чувствуешь объем знаний, которым он располагает, его харизму. Это человек, который хочет развиваться.

Когда-нибудь мы придем к тому, что „Уфа“ будет топовым клубом. Для этого надо, по-спортивному говоря, подкачаться, обрести свою историю».