Сборную Камеруна на родине встретили несколько тысяч болельщиков

Сборная Камеруна триумфально вернулась на родину с Кубка Африки, который проходил в Габоне. Камерунцы стали победителями турнира. В аэропорту столицы Камеруна Яунде команду встречали несколько тысяч болельщиков. Также тысячи фанатов вышли на улице города, по которому сборная проехала, чтобы поприветствовать своих поклонников.