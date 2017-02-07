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Сборную Камеруна на родине встретили несколько тысяч болельщиков

Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события, Камерун
Сегодня, 00:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Сборная Камеруна триумфально вернулась на родину с Кубка Африки, который проходил в Габоне. Камерунцы стали победителями турнира. В аэропорту столицы Камеруна Яунде команду встречали несколько тысяч болельщиков. Также тысячи фанатов вышли на улице города, по которому сборная проехала, чтобы поприветствовать своих поклонников.

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