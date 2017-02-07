Сборную Камеруна на родине встретили несколько тысяч болельщиков
Сегодня, 00:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Сборная Камеруна триумфально вернулась на родину с Кубка Африки, который проходил в Габоне. Камерунцы стали победителями турнира. В аэропорту столицы Камеруна Яунде команду встречали несколько тысяч болельщиков. Также тысячи фанатов вышли на улице города, по которому сборная проехала, чтобы поприветствовать своих поклонников.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
«Барселона» и «Монако» первыми достигли отметки в 100 забитых голов в текущем сезоне. «Соккер.ру» называет самые результативные дружины топ-5 чемпионат прямо сейчас!
Александр Чистяков
Сборная Камеруна завоевала континентальный титул и теперь сыграет на Кубке Конфедераций в России. «Соккер.ру» подготовил обзор чемпионского маршрута для ленивых.
Александр Чистяков
«Ювентус» и «Интер» сыграли программный матч для своего чемпионата, и Аллегри определил уровень игры как «полуфинал Лиги чемпионов». «Соккер.ру» оценивает Серию A.
05 февраля 2017
23:55 Видео Камерун - обладатель Кубка Африканских Наций 77
Или войдите через