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Бекхэм отказался платить хакерам 1 млн евро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Англия, Бекхэм Дэвид
Сегодня, 00:50 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм стал жертвой хакеров, близких к группе Football Leaks, которая занимается публикацией конфиденциальной информации о контрактах игроков. По данным источника, Бекхэм отказался платить 1 млн евро за то, чтобы письма со взломанной хакерами почты не были опубликованы. В итоге письма выложили, однако в них не нашлось серьезного компромата. Разве что выяснилась одержимость англичанина титулом сэра, о котором он мечтает. По признанию Бекхэма, должность посла ЮНИСЕФ для него является «трамплином» для получения титула.

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