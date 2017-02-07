Бекхэм отказался платить хакерам 1 млн евро
Сегодня, 00:50 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм стал жертвой хакеров, близких к группе Football Leaks, которая занимается публикацией конфиденциальной информации о контрактах игроков. По данным источника, Бекхэм отказался платить 1 млн евро за то, чтобы письма со взломанной хакерами почты не были опубликованы. В итоге письма выложили, однако в них не нашлось серьезного компромата. Разве что выяснилась одержимость англичанина титулом сэра, о котором он мечтает. По признанию Бекхэма, должность посла ЮНИСЕФ для него является «трамплином» для получения титула.
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