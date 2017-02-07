Клопп: «Я не совершенен»
Сегодня, 00:55 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что очень переживает после поражений команды.
«Никто не верит, но я критически оцениваю свою работу даже после побед со счетом 5:0. Я не совершенен, и я на сто процентов отвечаю за поражения – больше, чем за победы. Когда я просыпаюсь, сразу думаю о решении проблем. Многие команды совершают ошибки, а потом возвращаются к нормальной жизни. Это произойдет и с нами, я уверен».
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Конте после поражения от Арсенала вообще не спал, а думал о решении проблем.
Нужен не один сезон что бы из середника сделать чемпиона, но и сейчас уже прогресс есть, Ливерпуль борется за топ 4.
Юрген, спроси у дзеньки, медведя и остальных школьников, ты гений !!!