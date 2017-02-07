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Клопп: «Я не совершенен»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Ливерпуль, Клопп Юрген
Сегодня, 00:55 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что очень переживает после поражений команды.

«Никто не верит, но я критически оцениваю свою работу даже после побед со счетом 5:0. Я не совершенен, и я на сто процентов отвечаю за поражения – больше, чем за победы. Когда я просыпаюсь, сразу думаю о решении проблем. Многие команды совершают ошибки, а потом возвращаются к нормальной жизни. Это произойдет и с нами, я уверен».

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