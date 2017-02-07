Клопп: «Я не совершенен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что очень переживает после поражений команды.

«Никто не верит, но я критически оцениваю свою работу даже после побед со счетом 5:0. Я не совершенен, и я на сто процентов отвечаю за поражения – больше, чем за победы. Когда я просыпаюсь, сразу думаю о решении проблем. Многие команды совершают ошибки, а потом возвращаются к нормальной жизни. Это произойдет и с нами, я уверен».