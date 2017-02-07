Бубнов: «Карпин называл Кариоку чуть ли не лучшим опорником в Европе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением, по какой причине бразильский полузащитник Рафаэль Кариока, выступавший за «Спартак» с 2009 по 2015 годы, не смог проявить себя в составе красно-белых:

«Кариока играл опорного полузащитника в „Спартаке“. Эта позиция предполагает цементирование обороны, а он этого не делал. Бразилец плохо играет головой в штрафной площадке. Но самое главное – он тормозил развитие атаки. Я расшифровывал его тактико-технические действия в матчах за „Спартак“, которые у него были низкими. Поэтому и шла критика в адрес футболиста. Хотя Карпин называл его чуть ли не лучшим опорником в Европе.

Нет ничего удивительного, что он сейчас в Бразилии выглядит лучше, играя на другой позиции. Там у него и окружение более качественное. Но он по своим техническим навыкам не является опорным полузащитником. Это было видно по тому, как он отбирает мяч, начинает атаку. Разве можно сравнить игру Кариоки с Фернандо. Думаю, Кариока не играл бы при Каррере».