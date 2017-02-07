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Шандао может уйти из «Анжи» в «Гремио»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Гремио, Шандао
Сегодня, 01:38 | Источник: esporte.uol.com.br | Редакция: Павел Молочный

Бразильский клуб «Гремио» заинтересован в приобретении защитника «Анжи» Шандао. Об этом сообщил спортивный директор «Гремио» Одорико Роман:

«Шандао — футболист, который входит в наш список интересов».

Напомним, «Анжи» в конце прошлого года объявил о масштабных изменениях в руководстве клуба и в составе команды всвязи с финансовыми проблемами.

Недавно клуб покинул сербский защитник Дарко Лазич, перебравшийся из «Анжи» в «Аланьяспор».

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