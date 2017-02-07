Шандао может уйти из «Анжи» в «Гремио»

Бразильский клуб «Гремио» заинтересован в приобретении защитника «Анжи» Шандао. Об этом сообщил спортивный директор «Гремио» Одорико Роман:

«Шандао — футболист, который входит в наш список интересов».

Напомним, «Анжи» в конце прошлого года объявил о масштабных изменениях в руководстве клуба и в составе команды всвязи с финансовыми проблемами.

Недавно клуб покинул сербский защитник Дарко Лазич, перебравшийся из «Анжи» в «Аланьяспор».