Рейтинг@Mail.ru

Шишкин: «„Краснодар“ постарается сделать все, чтобы остановить „Спартак“»

Матч: КраснодарКраснодар-:-СпартакСпартак
Начало матча: 05.03.2017, 16:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Шишкин Роман
Сегодня, 01:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Защитник сборной России Роман Шишкин, перешедший из «Локомотива» в «Краснодар», поделился ожиданиями от грядущего матча 18 тура РФПЛ со «Спартаком»:

«„Спартак“ просто важный соперник. Но матч, конечно, стоит особняком, ведь красно-белые лидируют, а для меня это будет дебют в чемпионате за „Краснодар“. Наша команда и наши поклонники постараются сделать все, чтобы остановить „Спартак“.

„Спартаку“ в этом сезоне действительно сопутствует удача. Но везет сильнейшим. Еще раз повторю: у „Спартака“ объективно очень хорошая команда по составу, и коллектив дружный. Знаю от Дениса [Глушакова], что, когда Каррера возглавил команду, очень сильно увеличились нагрузки. Может быть, именно это подтолкнуло? Глушаков говорит, ребята сразу „побежали“. Ведется не бестолковая физическая работа, а целенаправленная. Каррера знает то, что он дает. Тренировочный процесс  системный! Но чемпионат пока не закончен, делать выводы рановато».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
01:17 Бубнов: «Карпин называл Кариоку чуть ли не лучшим опорником в Европе» 5
00:38 Газизов: «Когда-нибудь „Уфа“ будет топовым клубом» 3
Вчера
18:36 Иванович: «Переезд в Россию в 2006 году - одно из самых значимых событий в моей карьере» 22
14:48 Агент: «Миранчука на 100% в „Локомотиве“ не будет» 70
12:55 Эрнани: «Моим идолом и кумиром был Кака» 15
12:10 «Динамо»: «Вопрос о выкупе Панченко у ЦСКА будет решаться ближе к лету» 46
11:18 Романцев: «При мне в „Спартаке“ вводили штрафы от скуки» 41
10:47 Романцев: «Я тоже буду возмущён, если Россия не возьмёт чемпионат мира» 163
05 февраля 2017
14:12 Селюк: «Я не имел в виду, что Луис Адриано - ужасный футболист» 27
13:30 Панюков: «Надо было валить из „Браги“, что я и сделал» 25
все материалы по этой теме
Турниры