Шишкин: «„Краснодар“ постарается сделать все, чтобы остановить „Спартак“»

Защитник сборной России Роман Шишкин, перешедший из «Локомотива» в «Краснодар», поделился ожиданиями от грядущего матча 18 тура РФПЛ со «Спартаком»:

«„Спартак“ просто важный соперник. Но матч, конечно, стоит особняком, ведь красно-белые лидируют, а для меня это будет дебют в чемпионате за „Краснодар“. Наша команда и наши поклонники постараются сделать все, чтобы остановить „Спартак“.

„Спартаку“ в этом сезоне действительно сопутствует удача. Но везет сильнейшим. Еще раз повторю: у „Спартака“ объективно очень хорошая команда по составу, и коллектив дружный. Знаю от Дениса [Глушакова], что, когда Каррера возглавил команду, очень сильно увеличились нагрузки. Может быть, именно это подтолкнуло? Глушаков говорит, ребята сразу „побежали“. Ведется не бестолковая физическая работа, а целенаправленная. Каррера знает то, что он дает. Тренировочный процесс — системный! Но чемпионат пока не закончен, делать выводы рановато».