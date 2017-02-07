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Лаказетт может стать заменой Санчесу в случае его ухода из «Арсенала»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Лион, Лаказетт Александр, Санчес Алексис
Сегодня, 02:41 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт интересует лондонский «Арсенал». «Канониры» рассчитывают подписать 25-летнего форварда в случае ухода чилийского бомбардира Алексиса Санчеса. Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» готов выложить за Санчеса 60 млн фунтов.

В текущем сезоне французского чемпионата на счету Лаказетта 18 забитых мячей и одна голевая передача за 18 матчей. Нападающим также интересуются «Ювентус», «Атлетико», «Рома» и «Тоттенхэм».

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