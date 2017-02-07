Лаказетт может стать заменой Санчесу в случае его ухода из «Арсенала»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Лион, Лаказетт Александр, Санчес Алексис
Сегодня, 02:41 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт интересует лондонский «Арсенал». «Канониры» рассчитывают подписать 25-летнего форварда в случае ухода чилийского бомбардира Алексиса Санчеса. Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» готов выложить за Санчеса 60 млн фунтов.
В текущем сезоне французского чемпионата на счету Лаказетта 18 забитых мячей и одна голевая передача за 18 матчей. Нападающим также интересуются «Ювентус», «Атлетико», «Рома» и «Тоттенхэм».
Другие материалы по теме:
Вчера
15:45 Слухи Касерес близок к переходу в «Саутгемптон» 1
15:00 Слухи «Ювентус» интересуется Лаказеттом 8
05 февраля 2017
21:10 Слухи Эрнанес сменит «Ювентус» на «Хебей Чайна Форчун» 9
12:57 Слухи «Манчестер Сити» включился в борьбу за Дибалу 38
Или войдите через