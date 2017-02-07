ЦСКА предложил 5 млн евро за защитника «Спортинга» Зегелара
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Спортинг, Зегелар Марвин
Сегодня, 02:57 | Источник: Noticiasaominuto.com | Редакция: Павел Молочный
Московский ЦСКА сделал предложение по трансферу защитника лиссабонского «Спортинга» Марвина Зегелара.
Согласно источнику, «армейцы» предлагают за 26-летнего голландца € 5 млн.
Напомним, ранее сообщалось об интересе ЦСКА и «Спартака» к полузащитнику «Спортинга» Бруно Сезару.
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