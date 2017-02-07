ЦСКА предложил 5 млн евро за защитника «Спортинга» Зегелара

Московский ЦСКА сделал предложение по трансферу защитника лиссабонского «Спортинга» Марвина Зегелара.

Согласно источнику, «армейцы» предлагают за 26-летнего голландца € 5 млн.

Напомним, ранее сообщалось об интересе ЦСКА и «Спартака» к полузащитнику «Спортинга» Бруно Сезару.