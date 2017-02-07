Бубнов: «Капитаном должен быть более авторитетный игрок, чем Дзюба»
Сегодня, 03:12 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о назначении нападающего Артёма Дзюбы капитаном «Зенита»:
«Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном. Он компанейский парень, первый, когда пинка дать. Но капитаном должен быть более авторитетный игрок. Капитан — проводник тренерских идей на поле. Он должен и потребовать от своих одноклубников. Я чего-то такого не замечал за ним. Капитан должен вести за собой команду, а Артём сам зависим на поле. Для капитанства нужны другие критерии».
Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд ранее отметил, что не видит ничего плохого в назначении Дзюбы капитаном петербургского клуба.
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