Бубнов: «Капитаном должен быть более авторитетный игрок, чем Дзюба»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о назначении нападающего Артёма Дзюбы капитаном «Зенита»:

«Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном. Он компанейский парень, первый, когда пинка дать. Но капитаном должен быть более авторитетный игрок. Капитан — проводник тренерских идей на поле. Он должен и потребовать от своих одноклубников. Я чего-то такого не замечал за ним. Капитан должен вести за собой команду, а Артём сам зависим на поле. Для капитанства нужны другие критерии».

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд ранее отметил, что не видит ничего плохого в назначении Дзюбы капитаном петербургского клуба.