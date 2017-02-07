Ван Перси ведет переговоры с «Сан-Паулу»

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси может перебраться из турецкого клуба в «Сан-Паулу». По информации источника, 33-летний форвард уже ведет переговоры с бразильским клубом. Трансферное окно в Бразилии будет открыто до 4 апреля, поэтому ван Перси может полонить состав «Сан-Паулу» до начала местного чемпионата.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги на счету голландца 6 забитых мячей (2 с пенальти) в 15 матчах.

Ранее ван Перси сообщил, что может вернуться в голландский чемпионат.