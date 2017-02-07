Ван Перси ведет переговоры с «Сан-Паулу»
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Фенербахче, Сан-Паулу, Ван Перси Робин
Сегодня, 04:18 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси может перебраться из турецкого клуба в «Сан-Паулу». По информации источника, 33-летний форвард уже ведет переговоры с бразильским клубом. Трансферное окно в Бразилии будет открыто до 4 апреля, поэтому ван Перси может полонить состав «Сан-Паулу» до начала местного чемпионата.
В текущем сезоне турецкой Суперлиги на счету голландца 6 забитых мячей (2 с пенальти) в 15 матчах.
Ранее ван Перси сообщил, что может вернуться в голландский чемпионат.
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