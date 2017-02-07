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Черевченко возглавит «Балтику»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: тренеры, Балтика, Черевченко Игорь
Сегодня, 04:43 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко, по информации источника, будет назначен на пост главного тренера калининградской «Балтики». Также сообщается, что новым спортивным директором станет Кирилл Котов, занимавший аналогичную должность в «Локо».

Новый генеральный директор клуба Тимур Лепсая заявил, что главная задача, стоящая перед «Балтикой», состоит в сохранении прописки в ФНЛ.

После 24 туров калининградский клуб идет на предпоследнем 19-м месте. От спасительной 15-й строчки «Балтику» отделяет 10 очков при игре в запасе у нальчикского «Спартака», занимающего эту позицию.

Ранее экс-наставник «железнодорожников» отметил, что готов поработать в клубе из ФНЛ, если перед командой будут стоять определенные задачи.

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