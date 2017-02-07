Черевченко возглавит «Балтику»

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко, по информации источника, будет назначен на пост главного тренера калининградской «Балтики». Также сообщается, что новым спортивным директором станет Кирилл Котов, занимавший аналогичную должность в «Локо».

Новый генеральный директор клуба Тимур Лепсая заявил, что главная задача, стоящая перед «Балтикой», состоит в сохранении прописки в ФНЛ.

После 24 туров калининградский клуб идет на предпоследнем 19-м месте. От спасительной 15-й строчки «Балтику» отделяет 10 очков при игре в запасе у нальчикского «Спартака», занимающего эту позицию.

Ранее экс-наставник «железнодорожников» отметил, что готов поработать в клубе из ФНЛ, если перед командой будут стоять определенные задачи.