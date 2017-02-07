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Мотта: «ПСЖ не раз играл с „Барселоной“ и знает, на что она способна»

Матч: ПСЖПСЖ-:-БарселонаБарселона
Начало матча: 14.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Мотта Тиаго
Сегодня, 04:58 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта поделился ожиданиями от предстоящего противостояния парижан с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Очевидно, что „Барселона“ фаворит в этой паре, так считают все. Однако мы не раз с ней играли и знаем, на что она способна, а также уверены, что у нас будет шанс пройти в четвертьфинал. Оба матча будут крайне непростыми, но сложно придется не только нам, но и сопернику. Несмотря на то, что „Барсу“ всегда считают фаворитом, мы выложимся в обеих встречах на сто процентов и будем стремиться к своей цели  пройти в турнире как можно дальше».

Напомним, ранее появилась информация, что парижский клуб интересуется нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

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