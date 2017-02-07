Мотта: «ПСЖ не раз играл с „Барселоной“ и знает, на что она способна»
Сегодня, 04:58 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта поделился ожиданиями от предстоящего противостояния парижан с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Очевидно, что „Барселона“ фаворит в этой паре, так считают все. Однако мы не раз с ней играли и знаем, на что она способна, а также уверены, что у нас будет шанс пройти в четвертьфинал. Оба матча будут крайне непростыми, но сложно придется не только нам, но и сопернику. Несмотря на то, что „Барсу“ всегда считают фаворитом, мы выложимся в обеих встречах на сто процентов и будем стремиться к своей цели — пройти в турнире как можно дальше».
Напомним, ранее появилась информация, что парижский клуб интересуется нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
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