Жадсон вернулся в «Коринтианс» из «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Экс-полузащитник донецкого «Шахтёра» Жадсон перешел из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в «Коринтианс». 33-летний игрок подписал контракт с клубом из Бразилии до конца 2018 года. Отметим, что Жадсон уже выступал за «Коринтианс» в сезоне-2014/15.

За «Тяньцзинь Цюаньцзянь» бразилец играл с декабря 2015 года, в минувшем сезоне он помог своей команде выйти в китайскую Суперлигу.

Напомним, бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба недавно отказался от перехода в «Коринтианс».