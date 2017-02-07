Жадсон вернулся в «Коринтианс» из «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Сегодня, 05:27 | Источник: ФК "Коринтианс" | Фото: Твиттер ФК "Коринтианс" | Редакция: Павел Молочный
Экс-полузащитник донецкого «Шахтёра» Жадсон перешел из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в «Коринтианс». 33-летний игрок подписал контракт с клубом из Бразилии до конца 2018 года. Отметим, что Жадсон уже выступал за «Коринтианс» в сезоне-2014/15.
За «Тяньцзинь Цюаньцзянь» бразилец играл с декабря 2015 года, в минувшем сезоне он помог своей команде выйти в китайскую Суперлигу.
📷 #BemVindoJadson pic.twitter.com/DWrzx1vOek
— Corinthians (@Corinthians) 6 февраля 2017 г.
Напомним, бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба недавно отказался от перехода в «Коринтианс».
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