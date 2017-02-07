Бубнов: «У ЦСКА идет более цельная подготовка, чем у „Зенита“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Зенит, Бубнов Александр , Ганчаренко Виктор , Слуцкий Леонид
Сегодня, 05:38 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Футбольный эксперт Александр Бубнов положительно оценил подготвку ЦСКА ко второй части сезона:
«Ганчаренко доволен игроками ЦСКА, которые, по его мнению, технически хорошо оснащены. И потом, Слуцкий худо-бедно наиграл состав за свои годы работы в клубе. Но Слуцкий не стал перестраивать схему построения игры, хотя эти футболисты быстро ее восприняли бы. Он отказался от применения схемы в три защитника, а Ганчаренко ее наигрывает. Все команды сейчас в контрольных матчах пропускают, а ЦСКА — нет. Это имеет большое значение. У ЦСКА идет подготовка более цельная, чем у „Зенита“. У „армейцев“ уже есть ясность по основному составу, по крайней мере в линии обороны».
Напомним, в крайнем контрольном матче ЦСКА сыграл вничью с «Эсбьергом» (0:0).
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а ниче, что все команды просматривают резерв, а цска гоняет с первой до последней минуты основой? всего 2 замены в последней игре, столько даже в официальных не делается. и все равно ничья с ноунеймом. сильный аналитик из бубена)