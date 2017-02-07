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Шишкин: «Маленький Дзюба был капитаном и много забивал»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Краснодар, Шишкин Роман, Дзюба Артём
Сегодня, 06:14 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал назначение форварда «Зенита» Артёма Дзюбы капитаном сине-бело-голубых:

«Удивило ли меня назначение Дзюбы капитаном „Зенита“? Ха-ха! Ну, зная Дзюбу… С детства он парень разговорчивый, „на шутках“  а тут такая серьезная ответственность. Но Артём тоже взрослеет. Я его еще с детско-юношеской школы помню. Желаю Дзюбе, чтобы повязка его окрылила, как Глушакова.

В спартаковской школе он точно получал повязку в своих командах. Я 1987 года рождения, а он 1988-го, поэтому нам часто приходилось пересекаться, мы смотрели матчи ребят на год младше. Помню, маленький Дзюба был капитаном и много забивал. Артём сразу проявлял бомбардирские и лидерские качества. Но лично у меня он все равно ассоциируется прежде всего с позитивом, эмоциональностью, приколами. Возможно, повязка сделает его более серьезным».

О новом капитане «Зенита» также высказался футбольный эксперт Александр Бубнов. Бывший игрок «Спартака» убежден, что у Дзюбы недостаточно авторитета для того, чтобы носить капитанскую повязку.

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