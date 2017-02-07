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Бородюк может стать новым спортивным директором РФС

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Организация: РФС, Бородюк Александр
Сегодня, 06:36 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Новым спортивным директором РФС может стать бывший тренер российской сборной Александр Бородюк. По информации источника, представители союза уже провели переговоры с 54-летним специалистом и сошлись во мнениях по большинству вопросов, касающихся будущей работы департамента. Однако окончательное решение предстоит принять президенту РФС Виталию Мутко.

Ранее пост спортивного директора российского футбольного союза занимал Николай Писарев, оставивший эту должность 31 января.

Напомним, ранее Бородюк и Писарев были в числе кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.

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