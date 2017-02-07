Бородюк может стать новым спортивным директором РФС
Сегодня, 06:36 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный
Новым спортивным директором РФС может стать бывший тренер российской сборной Александр Бородюк. По информации источника, представители союза уже провели переговоры с 54-летним специалистом и сошлись во мнениях по большинству вопросов, касающихся будущей работы департамента. Однако окончательное решение предстоит принять президенту РФС Виталию Мутко.
Ранее пост спортивного директора российского футбольного союза занимал Николай Писарев, оставивший эту должность 31 января.
Напомним, ранее Бородюк и Писарев были в числе кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.
Другие материалы по теме:
04 февраля 2017
03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
28 января 2017
24 января 2017
20 января 2017
19 января 2017
14 января 2017
Или войдите через