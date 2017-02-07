Иванович: «Укус Суареса? Это футбол, это нормально»
Новичок «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал давний скандальный эпизод с нападающим Луисом Суаресом. Инцидент произошел четыре года назад, когда сербский защитник выступал за «Челси», а уругвайский форвард за «Ливерпуль». По ходу матча между командами Суарес укусил Ивановича за руку, за что получил дисквалификацию на 10 матчей.
«Не держу ли я зла на Суареса? Нет. Это футбол, это нормально. Все игроки хотят победить, во всем мире много людей, особенно форвардов, которые делают все для того, чтобы забить гол — в том числе провоцируют соперников. После того матча мы с Луисом поговорили, он извинился передо мной, а я сказал, что не имею претензий к нему. Инцидент давно исчерпан, и я не хочу о нем говорить. Может, когда выпущу автобиографию, расскажу о той ситуации подробнее. Но не сейчас».
Иванович также признался, что переезд в Россию в 2006 году — одно из самых значимых событий в его карьере.
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ЖАЛЬ ЧТО ТЫ НЕ ИЗ НАШИХ!!! ТОЧНЕЕ ИЗ НАШИХ, НО НЕ СОВСЕМ!! РАД ЧТО ТЫ МОЙ КБ БРАТ!!! ЗА СПАРТАК, ЗА БРАТСТВО!
НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО БОРИСА, ФИЛА И MIAF!!
все меньше и меньше натуралов болеющих за спартак!!!
скоро на соккере из натуралов останусь только я, КБ-БРАТ и ТРУБАЧ все спартачей испортят!!
А БЫВАЛО ВЕДЬ ТАКОЕ КОГДА ПУТАЕШЬ БУБЕНЦЫ С КОЛБАСКОЙ?1!!
ПОМНЮ ОДИН РАЗ НА ВЕЧЕРИНКИ КБ-БРАТСТВА, РЕШИЛИ ФУТБОЛ СЫГРАТЬ В КВАРТИРЕ ДЖАНО!!! MIAF КАК ВЦЕПИЛСЯ, СПУТАЛ БУБЕНЧИКИ С КОЛБАСКОЙ!!
КБ-БРАТ, ЛЮБЛЮ ТЕБЯ КАК БРАТА КАК СПАРТАЧА!!!
когда спартак проигрывает, снимаем сопернику шоры и кусаем его за бубенцы! в КБ-БРАТСТВЕ мы так же друг другу делаем!! мы даже придумали ему название, яростный укус спартача!