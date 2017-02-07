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Иванович: «Укус Суареса? Это футбол, это нормально»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Иванович Бранислав, Суарес Луис
Сегодня, 06:55 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Новичок «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал давний скандальный эпизод с нападающим Луисом Суаресом. Инцидент произошел четыре года назад, когда сербский защитник выступал за «Челси», а уругвайский форвард за «Ливерпуль». По ходу матча между командами Суарес укусил Ивановича за руку, за что получил дисквалификацию на 10 матчей.

«Не держу ли я зла на Суареса? Нет. Это футбол, это нормально. Все игроки хотят победить, во всем мире много людей, особенно форвардов, которые делают все для того, чтобы забить гол  в том числе провоцируют соперников. После того матча мы с Луисом поговорили, он извинился передо мной, а я сказал, что не имею претензий к нему. Инцидент давно исчерпан, и я не хочу о нем говорить. Может, когда выпущу автобиографию, расскажу о той ситуации подробнее. Но не сейчас».

Иванович также признался, что переезд в Россию в 2006 году — одно из самых значимых событий в его карьере.

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