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«Байер» может уволить Шмидта в случае потери очков с «Айнтрахтом»

Матч: БайерБайер-:-АйнтрахтАйнтрахт
Начало матча: 11.02.2017, 17:30
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: тренеры, Гамбург, Шмидт Роджер
Сегодня, 07:13 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный

Наставнику леверкузенского «Байера» Роджеру Шмидту грозит оставка. По информации источника, для продолжения работы на своем посту Шмидту необходимо добиться уверенной победы в матче следующего тура Бундеслиги с «Айнтрахтом».

Напомним, в предыдущем 19-м туре «Байер» потерпел поражение от идущего в хвосте чемпионата «Гамбурга» (0:1).

Команда Шмидта на данный момент с 24 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Матч 20-го тура против «Айнтрахта» состоится 11 февраля в Леверкузене.

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