«Байер» может уволить Шмидта в случае потери очков с «Айнтрахтом»
Сегодня, 07:13 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный
Наставнику леверкузенского «Байера» Роджеру Шмидту грозит оставка. По информации источника, для продолжения работы на своем посту Шмидту необходимо добиться уверенной победы в матче следующего тура Бундеслиги с «Айнтрахтом».
Напомним, в предыдущем 19-м туре «Байер» потерпел поражение от идущего в хвосте чемпионата «Гамбурга» (0:1).
Команда Шмидта на данный момент с 24 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Матч 20-го тура против «Айнтрахта» состоится 11 февраля в Леверкузене.
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