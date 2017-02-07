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Де Лаурентис: «Желаю Игуаину выиграть Лигу чемпионов, но только после „Наполи“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Наполи, Ювентус, Де Лаурентис Аурелио , Игуаин Гонсало
Сегодня, 08:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что повлияло на решение нападающего Гонсало Игуаина перейти в «Ювентус»:

«Когда мы обсуждали продление контракта с Игуаином, то брат Гонсало, являющийся его представителем, сказал, что Игуаин не хочет играть в одной команде с теми игроками, которыми располагал „Наполи“. Кажется, Гонсало хотел играть в команде звезд, а не быть частью клуба, где нам приходится искать таланты.

И поэтому, несмотря на то, что наше предложение было более выгодным, чем предложение „Ювентуса“, Игуаин перешел в туринский клуб. Он также учитывал свой возраст и состав „Ювентуса“, который являлся фаворитом в борьбе за Скудетто. Возможно, он также задумывался о возможности выиграть Лигу чемпионов. Желаю ему этого, но только после меня».

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