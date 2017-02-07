«Ювентус» и «Хебей Чайна Форчун» согласовали трансфер Эрнанеса

По информации итальянских СМИ, «Хебей Чайна Форчун» и «Ювентус» согласовали переход полузащитника «бьянконери» Эрнанеса в китайский клуб.

Сегодня 31-летний бразилец должен отправиться в Поднебесную, где пройдет медосмотр и заключит контракт со своим новым клубом.

Сообщается, что трудовое соглашение между хавбеком и «Хебеем» будет рассчитано на 3 года, зарплата Эрнанеса составит 7 млн евро в год (в два раза больше, чем он зарабатывает в «Ювентусе»).

По слухам, сумма трансфера составит 8 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.