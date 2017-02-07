Рейтинг@Mail.ru

«Ювентус» и «Хебей Чайна Форчун» согласовали трансфер Эрнанеса

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Хебей ЧФ, Ювентус, Эрнанес
Сегодня, 08:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, «Хебей Чайна Форчун» и «Ювентус» согласовали переход полузащитника «бьянконери» Эрнанеса в китайский клуб.

Сегодня 31-летний бразилец должен отправиться в Поднебесную, где пройдет медосмотр и заключит контракт со своим новым клубом.

Сообщается, что трудовое соглашение между хавбеком и «Хебеем» будет рассчитано на 3 года, зарплата Эрнанеса составит 7 млн евро в год (в два раза больше, чем он зарабатывает в «Ювентусе»). 

По слухам, сумма трансфера составит 8 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:26 Слухи Данило готов летом уйти из «Реала» 1
09:05 Слухи Мората сообщил руководству «Реала» о намерении покинуть клуб летом 5
04:18 Слухи Ван Перси ведет переговоры с «Сан-Паулу» 4
02:41 Слухи Лаказетт может стать заменой Санчесу в случае его ухода из «Арсенала» 7
Вчера
17:31 Слухи ПСЖ рассматривает возможность приобретения у «Ман Сити» Агуэро 9
16:13 Лаказетт: «В прошлом году отклонил предложение „Барселоны“» 8
15:55 Слухи «Манчестер Сити» может заплатить 65 млн евро за Ляпорта 15
15:48 Марсьяль опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед» 9
15:45 Слухи Касерес близок к переходу в «Саутгемптон» 1
15:00 Слухи «Ювентус» интересуется Лаказеттом 8
все материалы по этой теме
Турниры