«Ювентус» и «Хебей Чайна Форчун» согласовали трансфер Эрнанеса
Сегодня, 08:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, «Хебей Чайна Форчун» и «Ювентус» согласовали переход полузащитника «бьянконери» Эрнанеса в китайский клуб.
Сегодня 31-летний бразилец должен отправиться в Поднебесную, где пройдет медосмотр и заключит контракт со своим новым клубом.
Сообщается, что трудовое соглашение между хавбеком и «Хебеем» будет рассчитано на 3 года, зарплата Эрнанеса составит 7 млн евро в год (в два раза больше, чем он зарабатывает в «Ювентусе»).
По слухам, сумма трансфера составит 8 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.
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