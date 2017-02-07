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Шишкин: «Россия – футбольная страна, просто не всё делается правильно»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Краснодар, Шишкин Роман
Сегодня, 08:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Новичок «Краснодара» Роман Шишкин не сомневается в том, что Россия является футбольной страной, которой, тем не менее, мешает бессистемность:

«Был ли прав Слуцкий, когда назвал Россию нефутбольной страной? Не понимаю понятия „нефутбольная страна“! Понятно, что одна из проблем – посещаемость. Но как же традиции, которые создавались десятилетиями? А как же множество людей, которые работают во благо российского футбола? Дети, которые занимаются футболом и мечтают стать профессиональными игроками? Я сам все детство, всю жизнь футболу посвятил, сейчас занимаюсь организацией детских турниров, повышаю, как могу, популярность футбола в своем родном городе...

В том, что страна у нас футбольная, у меня сомнений нет! Просто не все делается правильно. В футболе крутится много денег, но они движутся не в том направлении. Есть энтузиасты, такие как Сергей Николаевич Галицкий, а в остальном идут вливания государственных средств. Акцент делается на легионеров. Короче, системы нет.

Не думал ли о том, чтобы в будущем заняться созданием такой системы? Желание и идеи есть. И некоторые друзья этим тоже занимаются. К примеру, Глушаков делает турнир в Ростове, братья Габуловы – в Моздоке. Хотелось бы иметь еще больше единомышленников. Знаю, что есть игроки, которые вдохновляются нашим примером и тоже планируют проводить детские турниры на хорошем уровне в своих родных городах. Пока мы играем в футбол, но когда-нибудь можно сгруппироваться, проводить турниры, построить школу с системным обучением и четким бизнес-планом».

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