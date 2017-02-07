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Симпсон: «У „Лестера“ уже есть опыт ведения борьбы за выживание, мы справимся»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Лестер Сити, Симпсон Дэнни
Сегодня, 08:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Лестер Сити» Дэнни Симпсон считает, что «лисам» будет по силам сохранить прописку в Премьер-Лиге:

«Учитывая нашу ситуацию, пресса пытается подлить масла в огонь.

Посмотрите на наше выступление в матче с МЮ. До 42-й минуты мы играли хорошо, каждый наш игрок сражался. Видно, что футболисты стараются. Мы знали, что не стоит ждать повторения прошлого сезона, но все оказалось сложнее, чем мы думали.

Хорошо то, что мы уже находились в такой ситуации два года тому назад. У нас есть опыт ведения борьбы за выживание. Игроки, которые это уже пережили это, помогут новичкам, и мы справимся».

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