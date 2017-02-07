20-летний защитник «Фрайбурга»: «Я восхищаюсь Жозе Моуриньо, его философией»

Защитник «Фрайбурга» Чаглар Союнчу, чьи выступления в нынешнем сезоне не остались незамеченными скаутами ведущих европейских клубов, заявил, что является поклонником тренерского таланта Жозе Моуриньо:

«Я восхищаюсь Жозе Моуриньо, не только футболом в исполнении его команд, но и его философией.

Я бы хотел поработать с ним в будущем».

Отмечается, что за 20-летним турком наблюдают скауты «Вильярреала», «Ромы», «Лилля», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».