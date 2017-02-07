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20-летний защитник «Фрайбурга»: «Я восхищаюсь Жозе Моуриньо, его философией»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Фрайбург, Ман Юнайтед, Союнчу Чаглар, Моуриньо Жозе
Сегодня, 08:53 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Фрайбурга» Чаглар Союнчу, чьи выступления в нынешнем сезоне не остались незамеченными скаутами ведущих европейских клубов, заявил, что является поклонником тренерского таланта Жозе Моуриньо:

«Я восхищаюсь Жозе Моуриньо, не только футболом в исполнении его команд, но и его философией.

Я бы хотел поработать с ним в будущем».

Отмечается, что за 20-летним турком наблюдают скауты «Вильярреала», «Ромы», «Лилля», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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