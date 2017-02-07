Мората сообщил руководству «Реала» о намерении покинуть клуб летом

Нападающий «Реала» Альваро Мората хочет сменить клубную прописку.

Сообщается, что 24-летний испанец уже сообщил партнерам по команде, тренерскому штабу и руководству «сливочных» о том, что летом покинет клуб.

По слухам, форвард склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в «Челси», где он сможет воссоединиться с главным тренером «синих» Антонио Конте, под руководством которого Мората успешно выступал в «Ювентусе».

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать испанца за 60 млн евро.