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Мората сообщил руководству «Реала» о намерении покинуть клуб летом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Челси, Мората Альваро
Сегодня, 09:05 | Источник: sportslens.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Реала» Альваро Мората хочет сменить клубную прописку.

Сообщается, что 24-летний испанец уже сообщил партнерам по команде, тренерскому штабу и руководству «сливочных» о том, что летом покинет клуб.

По слухам, форвард склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в «Челси», где он сможет воссоединиться с главным тренером «синих» Антонио Конте, под руководством которого Мората успешно выступал в «Ювентусе».

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать испанца за 60 млн евро.

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