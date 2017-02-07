Данило готов летом уйти из «Реала»
Сегодня, 09:26 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Реала» Данило не очень доволен тем, как складывается его карьера в «Королевском клубе».
25-летний португалец, который так и не сумел выиграть конкуренцию у Даниэля Карвахаля за место в стартовом составе «сливочных», раздумывает над тем, чтобы сменить клубную прописку ближайшим летом.
По слухам, в услугах Данило, который связан с «Реалом» контрактом до 2021 года, может быть заинтересован «Ювентус».
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