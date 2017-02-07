Сабалета: «Агуэро? Он взрослый парень, ему не впервой сидеть на скамейке запасных»

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета поддержал нападающего «горожан» Серхио Агуэро, который потерял место в стартовом составе клуба, и призвал прессу не делать из этого историю:

«Агуэро - взрослый парень. Это не первый раз, когда он оказался на скамейке запасных.

Послушайте, в прошлом у нас в команде играли Тевес, Балотелли, Джеко и Серхио. Нам нужен сильный состав, чтобы выигрывать титулы.

Он в порядке. В матче против „Суонси“ вы видели, что он действовал хорошо, выйдя на замену.

Теперь в команде появился Габриэль Жезус. Здорово, когда у вас два игрока такого уровня. Конкуренция полезна, а для больших команд это естественное явление».