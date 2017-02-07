Сильвестр: «Надеюсь, Марсьяль не поступит, как Погба»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Сильвестр надеется, что нападающий «красных дьяволов» Антони Марсьяль не покинет клуб из-за нехватки игровой практики:

«Марсьяль был лучшим бомбардиром МЮ в прошлом сезоне, а в этом году это другой игрок

У него было непростое лето в составе сборной Франции - после неудачного матча он потерял место в составе. Также не стоит забывать об эпизоде, когда его номер в МЮ передали Ибрагимовичу - он был расстроен этим решением.

После удачного первого сезона сложно продолжать совершенствоваться, но мы должны помнить о том, что он молод.

Надеюсь, Марсьяль проявит терпение и не поступит, как Погба, когда тот ушел в „Ювентус“».

Сам Марсьяль накануне опроверг слухи о возможном уходе из клуба.