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«Барселона» следит за защитником «Бенфики» Линделефом

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бенфика, Барселона, Линделеф Виктор
Сегодня, 10:42 | Источник: 101greatgoals.com | Редакция: Антон Белюсь

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Бенфики» и сборной Швеции Виктору Линделефу.

Сообщается, что скауты каталонского клуба наблюдали за игрой 22-летнего футболиста в недавнем матче чемпионата Португалии против «Насионала» (3:0).

Напомним, что этой зимой Линделеф мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но клубам так и не удалось договориться о трансфере.

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