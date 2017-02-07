«Барселона» следит за защитником «Бенфики» Линделефом

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Бенфики» и сборной Швеции Виктору Линделефу.

Сообщается, что скауты каталонского клуба наблюдали за игрой 22-летнего футболиста в недавнем матче чемпионата Португалии против «Насионала» (3:0).

Напомним, что этой зимой Линделеф мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но клубам так и не удалось договориться о трансфере.