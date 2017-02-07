ФК «Атланта Юнайтед» усилился хавбеком сборной Чили Кармоной
Сегодня, 10:52 | Источник: твиттер ФК "Атланта Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба клуба «Атланта Юнайтед» сообщает о переходе в команду полузащитника сборной Чили Карлоса Кармоны.
29-летний хавбек до этого выступал за «Аталанту», однако накануне расторг контракт с итальянским клубом и стал свободным агентом.
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