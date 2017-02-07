ФК «Атланта Юнайтед» усилился хавбеком сборной Чили Кармоной

Пресс-служба клуба «Атланта Юнайтед» сообщает о переходе в команду полузащитника сборной Чили Карлоса Кармоны.

29-летний хавбек до этого выступал за «Аталанту», однако накануне расторг контракт с итальянским клубом и стал свободным агентом.