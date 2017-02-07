Главврач «Спартака»: «Хирурги советовали Ромуло заканчивать с футболом»
Сегодня, 11:05 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, что бывшему хавбеку московского клуба Ромуло советовали завершить карьеру по состоянию здоровья:
«Не буду называть врачей и учреждения, но мы решили больше не обращаться в эти немецкие клиники. Ромуло еще уехал в отпуск в Бразилию, где ему неудачно сделали реконструктивную операцию на колене. Была целая серия осложнений. Сейчас об этом уже можно сказать: в какой-то момент стоял вопрос о профессиональной пригодности бразильца. Хирурги советовали Ромуло заканчивать с футболом.
Ромуло был оптимистично настроен, доверял нам, и в конце концов удалось справиться с его проблемой. Блестяще провел операцию профессор Марианни из клиники „Вилла Стюарт“».
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