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Главврач «Спартака»: «Хирурги советовали Ромуло заканчивать с футболом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Ромуло
Сегодня, 11:05 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, что бывшему хавбеку московского клуба Ромуло советовали завершить карьеру по состоянию здоровья:

«Не буду называть врачей и учреждения, но мы решили больше не обращаться в эти немецкие клиники. Ромуло еще уехал в отпуск в Бразилию, где ему неудачно сделали реконструктивную операцию на колене. Была целая серия осложнений. Сейчас об этом уже можно сказать: в какой-то момент стоял вопрос о профессиональной пригодности бразильца. Хирурги советовали Ромуло заканчивать с футболом.

Ромуло был оптимистично настроен, доверял нам, и в конце концов удалось справиться с его проблемой. Блестяще провел операцию профессор Марианни из клиники „Вилла Стюарт“».

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