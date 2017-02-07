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Игало: «Я бы хотел в будущем вернуться в Премьер-Лигу»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: мнение, Чанчунь Ятай, Игало Одион
Сегодня, 11:15 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий Один Игало, этой зимой сменивший английский «Уотфорд» на китайский «Чанчунь Ятай», хотел бы в будущем вновь поиграть в Премьер-Лиге:

«Я с нетерпением жду нового вызова в своей карьере - выступлений в Китае. Знаю, что жизнь продолжается, я же должен делать то, что лучше для меня. Я доволен своим переходом.

Конечно, если у меня будет возможность вернуться в Премьер-Лигу, я с удовольствием сделаю это. Это отличная лига с множеством прекрасных команд и великолепных болельщиков. Никогда не знаешь, что случится в будущем».

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