Ганчаренко: «В игре ЦСКА виден прогресс»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги контрольного матча против «Эсбьерга», который завершился нулевой ничьей:

«Игра понравилась, она была очень интенсивная, изобиловала хорошими, жесткими единоборствами. Считаю, очень полезный для нас спарринг. Физически и тактически хорошо поработали. Могу отметить, что мы уверенно действовали в обороне. Возможно, хотелось бы лучше действовать позиционно в нападении, но все равно виден прогресс.

Еще хотелось бы, чтобы быстрее ходил мяч от защиты к полузащите и нападению, а также обратно, а где-то не хватало быстроты передач. Но моменты были».