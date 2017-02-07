Ганчаренко: «В игре ЦСКА виден прогресс»
Сегодня, 11:42 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги контрольного матча против «Эсбьерга», который завершился нулевой ничьей:
«Игра понравилась, она была очень интенсивная, изобиловала хорошими, жесткими единоборствами. Считаю, очень полезный для нас спарринг. Физически и тактически хорошо поработали. Могу отметить, что мы уверенно действовали в обороне. Возможно, хотелось бы лучше действовать позиционно в нападении, но все равно виден прогресс.
Еще хотелось бы, чтобы быстрее ходил мяч от защиты к полузащите и нападению, а также обратно, а где-то не хватало быстроты передач. Но моменты были».
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Не забывайте, есть еще Локомотив, который может платить ЗП больше чем мы сейчас.
Искренне желаю ЦСКА и болельщикам победы в игре с проектом по имени "Зенит".
хотелось бы, чтобы быстрее ходил мяч от защиты к полузащите и нападению, а также обратно
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Ганчаренко :"Хочу,хочу,хочу...."
НАКИДАЕТЕ ИМ ШТУЧЕК ПЯТЬ !!!!