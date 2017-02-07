Жезус начал изучать английский, но пока освоил лишь одно слово

По информации британской прессы, новичок «Манчестер Сити» Габриэль Жезус уже приступил к изучению английского языка.

Сообщается, что 19-летний форвард воспользовался советом полузащитника «горожан» Фернандиньо и в свободное время слушает местную радиостанцию, хотя пока отточил лишь употребление слова «напарник», которым Жезус называет каждого партнера по клубу.

Напомним, что бразилец уже успел вписать свое имя в историю «Манчестер Сити».