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Жезус начал изучать английский, но пока освоил лишь одно слово

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Жезус Габриэль
Сегодня, 12:17 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британской прессы, новичок «Манчестер Сити» Габриэль Жезус уже приступил к изучению английского языка.

Сообщается, что 19-летний форвард воспользовался советом полузащитника «горожан» Фернандиньо и в свободное время слушает местную радиостанцию, хотя пока отточил лишь употребление слова «напарник», которым Жезус называет каждого партнера по клубу.

Напомним, что бразилец уже успел вписать свое имя в историю «Манчестер Сити».

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