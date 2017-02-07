Президент «Пескары» пообещал уйти в отставку после того, как 2 его машины подожгли

Президент «Пескары» Даниэле Себастиани пообещал уйти в отставку.

Дело в том, что неизвестные ночью подожгли два автомобиля Себастиани, припаркованные около дома управленца. Это заметил один из соседей, который и вызвал пожарных, которые потушили пламя.

«Я в бешенстве. В конце года покину клуб», - заявил Себастиани.

Добавим, что «Пескара» идет на последнем месте в Серии А, имея в своем активе лишь 9 набранных очков после 23-х туров. В минувшее воскресенье клуб был разгромлен «Лацио».