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Президент «Пескары» пообещал уйти в отставку после того, как 2 его машины подожгли

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Происшествия, Пескара
Сегодня, 12:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Пескары» Даниэле Себастиани пообещал уйти в отставку.

Дело в том, что неизвестные ночью подожгли два автомобиля Себастиани, припаркованные около дома управленца. Это заметил один из соседей, который и вызвал пожарных, которые потушили пламя.

«Я в бешенстве. В конце года покину клуб», - заявил Себастиани.

Добавим, что «Пескара» идет на последнем месте в Серии А, имея в своем активе лишь 9 набранных очков после 23-х туров. В минувшее воскресенье клуб был разгромлен «Лацио».

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