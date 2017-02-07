Зозуля решил остаться в «Бетисе»
Сегодня, 13:21 | Источник: Dynamomania.com | Редакция: Антон Белюсь
Украинский нападающий Роман Зозуля принял решение остаться в «Бетисе».
Напомним, что аренда 27-летнего игрока в «Райо Вальекано» сорвалась по причине протестов со стороны болельщиков, которые посчитали, что Зозуля имеет отношение к националистическим организациям.
Следующий переход стал бы третьим в сезоне для Зозули, что запрещено регламентом ФИФА, поэтому до конца сезона он будет игроком «Бетиса».
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