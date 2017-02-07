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Бегович: «Меня беспокоит отсутствие игровой практики, но я останусь в „Челси“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Бегович Асмир
Сегодня, 13:32 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Резервный голкипер «Челси» Асмир Бегович хотел бы играть чаще, но признался, что останется в команде до окончания сезона:

«Думаю, что недостаток игровой практики расстраивает любого профессионала.

Но для меня стимулом является возможность выиграть турниры и быть частью успешной команды.

Конечно, меня беспокоит отсутствие игровой практики, но сейчас я не думаю о смене клубной прописки.

Я знаю свою роль в команде, знаю, что могу помочь команде своим опытом. Я полностью верен клубу до конца сезона».

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