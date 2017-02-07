Бегович: «Меня беспокоит отсутствие игровой практики, но я останусь в „Челси“»
Сегодня, 13:32 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Резервный голкипер «Челси» Асмир Бегович хотел бы играть чаще, но признался, что останется в команде до окончания сезона:
«Думаю, что недостаток игровой практики расстраивает любого профессионала.
Но для меня стимулом является возможность выиграть турниры и быть частью успешной команды.
Конечно, меня беспокоит отсутствие игровой практики, но сейчас я не думаю о смене клубной прописки.
Я знаю свою роль в команде, знаю, что могу помочь команде своим опытом. Я полностью верен клубу до конца сезона».
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