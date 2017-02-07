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Каннаваро: «„Наполи“ доставит „Реалу“ неприятности»

Матч: РеалРеал-:-НаполиНаполи
Начало матча: 15.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Каннаваро Фабио
Сегодня, 13:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Бывший капитан сборной Италии Фабио Каннаваро, ныне возглавляющий «Тяньцзинь Цюаньцзянь», считает, что «Наполи» по силам дать отпор «Реалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Испании:

«„Наполи“ сможет побороться с „Реалом“, они доставят мадридцам неприятности.

„Партенопейцы“ будут действовать в своем привычном ключе, несмотря на то, что поддержка на „Сантьяго Бернабеу“ будет мощной. В Италии им не приходится играть против Бензема, Роналду и Бэйла.

Однако в нынешнем сезоне у „Наполи“ более глубокий состав, что должно помочь им и в чемпионате, и в Лиге чемпионов».

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