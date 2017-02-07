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Зобнин: «Я не слежу за матчами ЦСКА, „Краснодара“ или „Зенита“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Зобнин Роман
Сегодня, 14:06 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как проходит второй сбор «красно-белых», а также признался, что не следит за выступлениями конкурентов москвичей в РФПЛ:

«Идет второй сбор, и по сравнению с первым он, конечно, намного тяжелее. Мы стали больше уделять внимание физическим кондициям, больше стали бегать, больше стали работать с мячом. Второй сбор намного отличается от первого. 

Адриано, Джикия, Селихов – все новички являются футболистами хорошего уровня. Я думаю, они нам помогут в дальнейшем. Вообще, в „Спартаке“ всех новичков принимают очень здорово. Я в том числе. Когда приходил в команду, то почувствовал тепло от футболистов и от всего персонала. Проблем с адаптацией не может возникнуть.

Я не слежу за матчами ЦСКА, „Краснодара“ или „Зенита“. Смотрим только на себя, слежу только за своими матчами и тренировками. Нет времени смотреть на соперников».

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