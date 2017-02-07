Луис: «Своим голом в ворота „Арсенала“ Азар напомнил мне Роналдиньо»
Сегодня, 14:19 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Шикарный гол полузащитника «Челси» Эдена Азара в ворота «Арсенала» в матче 24-го тура АПЛ подтолкнул его одноклубника Давида Луиса к тому, чтобы сравнить бельгийца с легендарным бразильцем Роналдиньо:
«Это был фантастический гол. Он напомнил мне Роналдиньо - это было невероятно.
Мне нравится талант Эдена, мне нравится он как человек. Я рад, что такой человек играет в моей команде».
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Коклен просто побоялся фолить на нем, он уже изначально был сзади, а Кошельный повернулся задом и стал им призывно махать, но Азар не купился и вместо этого пробил в упор.
Я не знаю французских фантазий Кошельного и не хочу в них вникать, но по матчам с Борнмутом и Челси он вполне заслужил место на лавке (жаль, нет замены) - играет просто позорно.
Пусть лучше он будет самим собой - медные трубы может и не пройти.