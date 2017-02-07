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Луис: «Своим голом в ворота „Арсенала“ Азар напомнил мне Роналдиньо»

Матч: ЧелсиЧелси3 : 1АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Луис Давид, Азар Эден, Роналдиньо
Сегодня, 14:19 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Шикарный гол полузащитника «Челси» Эдена Азара в ворота «Арсенала» в матче 24-го тура АПЛ подтолкнул его одноклубника Давида Луиса к тому, чтобы сравнить бельгийца с легендарным бразильцем Роналдиньо:

«Это был фантастический гол. Он напомнил мне Роналдиньо - это было невероятно.

Мне нравится талант Эдена, мне нравится он как человек. Я рад, что такой человек играет в моей команде».

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