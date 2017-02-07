Луис: «Своим голом в ворота „Арсенала“ Азар напомнил мне Роналдиньо»

Шикарный гол полузащитника «Челси» Эдена Азара в ворота «Арсенала» в матче 24-го тура АПЛ подтолкнул его одноклубника Давида Луиса к тому, чтобы сравнить бельгийца с легендарным бразильцем Роналдиньо:

«Это был фантастический гол. Он напомнил мне Роналдиньо - это было невероятно.

Мне нравится талант Эдена, мне нравится он как человек. Я рад, что такой человек играет в моей команде».