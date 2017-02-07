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А. Кержаков: «Осознание близости завершения карьеры приходит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Кержаков Александр
Сегодня, 14:28 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который не отправился вместе с командой на сбор в Испанию, понимает, что окончание его карьеры не за горами:

«Мечтаю в очередной раз выиграть чемпионат России, потому что этим невозможно насытиться. Нельзя насытиться кубками, медалями за первое место. Мотивация в том, что на тебя смотрят родные, близкие, преданные болельщики. Осознание близости завершения карьеры приходит: природу же не обманешь. Я уже просто не могу обогнать тех, кого обгонял раньше. С возрастом человек теряет в быстроте, резкости, а сейчас футбол во многом состоит из скорости, которая с каждым годом все увеличивается. Конечно, есть уникумы, такие как Тотти и Гиггз, но их единицы.

„Зенит“ — команда высокого уровня, которая хочет добиться серьезных результатов не только в России, но и в Европе. Когда я буду не нужен клубу, тогда и закончу с футболом. Многие могут говорить что угодно, но состав на игру выбирает тренер, который не враг сам себе. Если наставник видит в составе меня, он меня выпускает, а если не видит — не выпускает. Если он меня использует даже 10-15 минут, значит, я ему нужен. Разговаривал с Луческу еще до начала сезона, и он объяснял, в чем состоит моя роль — роль человека, который должен показывать своим примером в тренировочном процессе, что возраст — это не главное».

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