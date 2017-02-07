Аршавин и Канчельскис - в списке топ-100 легионеров в истории АПЛ по версии FourFourTwo
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Наши за рубежом, Арсенал, Ман Юнайтед, Аршавин Андрей, Канчельскис Андрей , Самба Кристофер
Сегодня, 14:53 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Известное британское издание FourFourTwo включило бывшего полузащитника «Арсенала» Андрея Аршавина и экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса в список 100 лучших легионеров в истории английской Премьер-Лиги.
Канчельскис в данном рейтинге оказался на 98-й позиции, Аршавин - на 91-й.
Также отметим, что в списке нашлось место и бывшему защитнику «Анжи» и «Динамо» Кристоферу Самба (95-е место), который в Англии выступал за «Блэкберн» и КПР.
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Аршавин играл нормально за Арсенал лишь в сезоне 2009/2010 - потом сдулся окончательно и бесповоротно.
Обладатель Кубка Англии (1994)
Обладатель Кубка английской лиги (1992)
Обладатель Суперкубка Англии (1993, 1994) Аршавин "Арсенал" трофеи - 0,
голы - Канчельскис МЮ 1991-95 - 162 -36,Эвертон - 1995 - 97 -22
Аршавин - 08/09 -2012/13 - 105 - 38