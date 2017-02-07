Аршавин и Канчельскис - в списке топ-100 легионеров в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Известное британское издание FourFourTwo включило бывшего полузащитника «Арсенала» Андрея Аршавина и экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса в список 100 лучших легионеров в истории английской Премьер-Лиги.

Канчельскис в данном рейтинге оказался на 98-й позиции, Аршавин - на 91-й.

Также отметим, что в списке нашлось место и бывшему защитнику «Анжи» и «Динамо» Кристоферу Самба (95-е место), который в Англии выступал за «Блэкберн» и КПР.