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Аршавин и Канчельскис - в списке топ-100 легионеров в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Наши за рубежом, Арсенал, Ман Юнайтед, Аршавин Андрей, Канчельскис Андрей , Самба Кристофер
Сегодня, 14:53 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Известное британское издание FourFourTwo включило бывшего полузащитника «Арсенала» Андрея Аршавина и экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса в список 100 лучших легионеров в истории английской Премьер-Лиги.

Канчельскис в данном рейтинге оказался на 98-й позиции, Аршавин - на 91-й.

Также отметим, что в списке нашлось место и бывшему защитнику «Анжи» и «Динамо» Кристоферу Самба (95-е место), который в Англии выступал за «Блэкберн» и КПР.

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