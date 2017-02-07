«Ман Сити» может приобрести Обамеянга, если Агуэро перейдёт в «Реал»

По информации испанской прессы, «Реал» следит за ситуацией вокруг форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, котогрый перестал попадать в стартовый состав «горожан».

По слухам, летом «сливочные» могут сделать предложение манкунианскому клубу по трансферу аргентинского нападающего.

Сообщается, что такое развитие событий вынудит «Ман Сити» искать усиление в линию нападения на трансферном рынке. Не исключено, что «горожане» постараются приобрести у дортмундской «Боруссии» форварда Пьер-Эмерика Обамеянга, который возглавляет шорт-лист «Сити».

Стоит отметить, что заинтересованность в услугах Агуэро также проявляет «Барселона», которая намерена использовать вероятную покупку аргентинца как аргумент в переговорах о новом контракте с нападающим Лионелем Месси.

Еще одним претендентом на Агуэро считают ПСЖ.