«Зенит» одолел «Соннам» в матче, проходившем в закрытом режиме
Сегодня, 16:27 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
В заключительном матче испанских сборов «Зенит» обыграл корейский клуб «Соннам». Встреча проходила в закрытом режиме.
«Зенит» – «Соннам» – 2:1 (1:0)
Голы: Кокорин 40, Джорджевич 80 - Ан Сан Хен 50.
«Зенит»: Бабурин (М. Кержаков 46), Нету (Каккоев 70), Иванович (Кришито 46), Чернов (Жирков 46), Зуйков (Анюков 46), Юсупов (Маурисио 46), Эрнани (Могилевец 58), Цаллагов (Мусаев 46), Молло, Кокорин (Джорджевич 66), Джорджевич (Лесовой 46 (Цаллагов 78)).
Главный тренер: Мирча Луческу.
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Они бы и матчи чемпионата России так проводили, в закрытом режиме.
Они бы и матчи чемпионата России так проводили, в закрытом режиме.
да и к тому же считать чужие деньги-последнее дело,не тем занимаешься.
Получают по 3 -5 млн,и кое как выигрывают у корейцев,узбеков,венгров)
ты реально болен ,если относишься серьезно к таким матчам)
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Похоже то еще жесткое порно было.Наверное ночью покажут в повторе)))
Кокорин (Джорджевич 66), Джорджевич (Лесовой 46 (Цаллагов 78)
Тонкая тренерская игра заменами в итоге принесла результат, надо с Андерлехтом тоже попробовать спрятать на время Цаллагова и Джорджевича
Голы: Кокорин 40, Джорджевич 80
СК-КО В ЗЕНИТЕ ДЖОРДЖЕВИЧЕЙ ??????
Но у питерских соперних чуть по сильнее,чем были у коней!
Реально стыдно за эти два клуба!!
Они бы и матчи чемпионата России так проводили, в закрытом режиме.
Матч!
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