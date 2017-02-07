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«Зенит» одолел «Соннам» в матче, проходившем в закрытом режиме

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Зенит
Сегодня, 16:27 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

В заключительном матче испанских сборов «Зенит» обыграл корейский клуб «Соннам». Встреча проходила в закрытом режиме.

«Зенит» – «Соннам» – 2:1 (1:0)
Голы: Кокорин 40, Джорджевич 80 - Ан Сан Хен 50.

«Зенит»: Бабурин (М. Кержаков 46), Нету (Каккоев 70), Иванович (Кришито 46), Чернов (Жирков 46), Зуйков (Анюков 46), Юсупов (Маурисио 46), Эрнани (Могилевец 58), Цаллагов (Мусаев 46), Молло, Кокорин (Джорджевич 66), Джорджевич (Лесовой 46 (Цаллагов 78)).
Главный тренер: Мирча Луческу.

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