Аллегри: «В матче с „Кротоне“ проведу ротацию. Возможно, Пьяца выйдет в старте»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен внести некоторые изменения в стартовый состав «бьянконери» в перенесенном матче 18-го тура Серии А против «Кротоне»:

«В составе будут некоторые изменения, ведь мне нужны новые лица, чтобы освежить команду психологически, даже если физически она находится в отличной форме.

Возможно, Пьяца выйдет на поле с первых минут.

Бенатиа, вернувшийся с Кубка Африканских Наций, в порядке, не считая того, что он отболел два дня. Завтра сыграет либо он, либо Ругани».