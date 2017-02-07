Аллегри: «В матче с „Кротоне“ проведу ротацию. Возможно, Пьяца выйдет в старте»
Сегодня, 16:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен внести некоторые изменения в стартовый состав «бьянконери» в перенесенном матче 18-го тура Серии А против «Кротоне»:
«В составе будут некоторые изменения, ведь мне нужны новые лица, чтобы освежить команду психологически, даже если физически она находится в отличной форме.
Возможно, Пьяца выйдет на поле с первых минут.
Бенатиа, вернувшийся с Кубка Африканских Наций, в порядке, не считая того, что он отболел два дня. Завтра сыграет либо он, либо Ругани».
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