Пресс-атташе ПСВ: «„Зенит“ не возобновлял переговоры по Пропперу»
Сегодня, 17:00 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс намекнул на то, что полузащитник голландского клуба Дэйви Проппер, которого сватали в «Зенит», останется в своей нынешней команде:
«„Зенит“ по-прежнему не возобновлял переговоры по Пропперу. Скорее всего, футболист останется в ПСВ в это трансферное окно».
Напомним, что «сине-бело-голубые» предлагали за хавбека 14 млн евро, однако ПСВ запросил за 25-летнего футболиста не менее 20 млн евро.
Другие материалы по теме:
16:42 Официально «Лестер Сити» поддержал Раньери 6
Или войдите через