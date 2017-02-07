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Пресс-атташе ПСВ: «„Зенит“ не возобновлял переговоры по Пропперу»

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: мнение, Зенит, ПСВ, Проппер Дэйви
Сегодня, 17:00 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс намекнул на то, что полузащитник голландского клуба Дэйви Проппер, которого сватали в «Зенит», останется в своей нынешней команде:

«„Зенит“ по-прежнему не возобновлял переговоры по Пропперу. Скорее всего, футболист останется в ПСВ в это трансферное окно».

Напомним, что «сине-бело-голубые» предлагали за хавбека 14 млн евро, однако ПСВ запросил за 25-летнего футболиста не менее 20 млн евро.

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